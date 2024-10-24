Трамп назвал Байдена и Харрис "лузерами"

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвигающийся на выборах главы Белого дома от Республиканской партии, подверг резкой критике администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис, назвав их "лузерами".
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