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Торт из пряников со сметаной без выпечки

Торт без выпечки особенно актуален летом когда не хочется включать духовку или ее нет под рукой. Такой простой тортик из пряников может приготовить даже подросток,потому что готовится он проще простого,если очень хочется чего нибудь сладкого к чаю.

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