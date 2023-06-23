Военное обозрение

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Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

Появляется дополнительная информация, связанная с пропажей батискафа «Титан», погрузившегося на глубину в минувшее воскресенье с экипажем из нескольких миллиардеров для созерцания затонувшего в 1912 году «Титаника».

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