Представитель Пентагона заявил о фиксации «секретной системой для отслеживания подлодок противника» взрыва батискафа «Титан»

Появляется дополнительная информация, связанная с пропажей батискафа «Титан», погрузившегося на глубину в минувшее воскресенье с экипажем из нескольких миллиардеров для созерцания затонувшего в 1912 году «Титаника».
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