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Хиллари Клинтон оценила поведение Путина на саммите в Женеве

Хиллари Клинтон оценила поведение Путина на саммите в Женеве

Политика Экс-госсекретарь считает российского лидера «великим разрушителем». Американский политик и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пояснила СМИ свои впечатления от встречи президентов США и РФ в Женеве.

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