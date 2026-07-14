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The Eurasia Daily news agency

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Graham* turned over: The Senate suddenly softened the bill on anti-Russian sanctions

Graham* turned over: The Senate suddenly softened the bill on anti-Russian sanctions

26 US senators supported the softened bill on sanctions against Russia. It is reported by Reuters. The new version provides for a reduction in the maximum duties for buyers of Russian energy resources in comparison with the first, "strong" version from 500 to 100%.

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