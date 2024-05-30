Итальяно высказался о втором кряду проигранном финале Лиги конференций «Фиорентиной»

Винченцо Итальяно прокомментировал неудачу «Фиорентины» в финале Лиги конференций. Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился впечатлениями от поражения своей команды в финальном матче Лиги конференций с «Олимпиакосом», рассказав об огромном разочаровании.