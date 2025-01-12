7 января 2025 года в престижном районе Пасифик-Палисейдс штата Калифорния, расположенном на северо-западе Лос-Анджелеса, начался лесной пожар.
Мне Воробьёва совсем не жалко О пожарах в Калифорнии
Комментарии
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Aleksandr Sobolev
(((А что значит "осмеивание Бриллиантовой Руки"? Разве этот фильм - мировой шедевр, достояние Человечества - затрагивающий какие-то серьезные аспекты, воспитывающий и чему-то обучающий - что продвигает Человеческую Цивилизацию к вершинам сознания? НЕТ! Это простая комедия - клюква - с неоригинальным сценарием, простыми режиссурой и операторской работой где снимаются актеры которых никто не знает в мире кроме постсоветского пространства! Да их и 30-е то россияне уже не знают! Таких фильмов в каждой стране - вагон и маленькая тележка!😜
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1 час.
Генрих
Педрилло о педриллах всплакнул... в смысле Соболев-которая дама в Португалии рыдает по отсутствию кружЫвных панталон. Фу, бля...
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36 мин.
Aleksandr Sobolev
((Кто громче всех кричит "пожар"? 😀 Вот и о педрилах громче всех орут и думают - самые прожженные 🐔, такие как генрих!
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22 мин.
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