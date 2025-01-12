Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    ((Кто громче всех кричит "пожар"? 😀 Вот и о педрилах громче всех орут и думают - самые прожженные 🐔, такие как генрих!Мне Воробьёва сов...
  • Маргарита Еремина
    А я общалась с еврейкой, которая очень плакалась. что там (В Израиле) ей перестали платить российскую пенсию, а на по...Судьба релоканта:...
  • Генрих
    Педрилло о педриллах всплакнул... в смысле  Соболев-которая дама в Португалии рыдает по отсутствию кружЫвных панталон...Мне Воробьёва сов...

Мне Воробьёва совсем не жалко О пожарах в Калифорнии

Мне Воробьёва совсем не жалко О пожарах в Калифорнии

7 января 2025 года в престижном районе Пасифик-Палисейдс штата Калифорния, расположенном на северо-западе Лос-Анджелеса, начался лесной пожар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Aleksandr Sobolev
(((А что значит &quot;осмеивание Бриллиантовой Руки&quot;? Разве этот фильм - мировой шедевр, достояние Человечества - затрагивающий какие-то серьезные аспекты, воспитывающий и чему-то обучающий - что продвигает Человеческую Цивилизацию к вершинам сознания? НЕТ! Это простая комедия - клюква - с неоригинальным сценарием, простыми режиссурой и операторской работой где снимаются актеры которых никто не знает в мире кроме постсоветского пространства! Да их и 30-е то россияне уже не знают! Таких фильмов в каждой стране - вагон и маленькая тележка!😜
Ответить
1 час.
Генрих
Педрилло о педриллах всплакнул... в смысле  Соболев-которая дама в Португалии рыдает по отсутствию кружЫвных панталон. Фу, бля...
Ответить
36 мин.
Aleksandr Sobolev
((Кто громче всех кричит &quot;пожар&quot;? 😀 Вот и о педрилах громче всех орут и думают - самые прожженные 🐔, такие как генрих!
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх