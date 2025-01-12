Мне Воробьёва совсем не жалко О пожарах в Калифорнии

Aleksandr Sobolev

(((А что значит "осмеивание Бриллиантовой Руки"? Разве этот фильм - мировой шедевр, достояние Человечества - затрагивающий какие-то серьезные аспекты, воспитывающий и чему-то обучающий - что продвигает Человеческую Цивилизацию к вершинам сознания? НЕТ! Это простая комедия - клюква - с неоригинальным сценарием, простыми режиссурой и операторской работой где снимаются актеры которых никто не знает в мире кроме постсоветского пространства! Да их и 30-е то россияне уже не знают! Таких фильмов в каждой стране - вагон и маленькая тележка!😜