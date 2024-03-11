Канаде пришлось оправдываться из-за проблем с отправкой ЗРК NASAMS на Украину

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, купленный Канадой у Соединенных Штатов Америки для поставки на Украину, все еще не доставлен в Киев из-за бюрократических проблем со стороны американского производителя Raytheon.
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