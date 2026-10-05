В Коптеве спасли собаку, которая съела ковер и сутки страдала от рвоты

В ветклинике нашего района прооперировали 11-летнюю джек-рассел-терьера по кличке Невада. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение».
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