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Район Коптево

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В Коптеве спасли собаку, которая съела ковер и сутки страдала от рвоты

В ветклинике нашего района прооперировали 11-летнюю джек-рассел-терьера по кличке Невада. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГБУ «Мосветобъединение».

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