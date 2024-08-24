ВСУ понесли за сутки рекордные потери в личном составе

Россия продолжает спецоперацию на Украине. Подробности происходящего в зоне проведения СВО, за исключением ситуации в Курской области, 24 августа привело Минобороны РФ, описав положение дел на фронте за прошедшие сутки.
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