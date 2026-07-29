Татарстан Рәисе: Казан – ислам дөньясының мәдәни башкаласы

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов TV BRICS ка биргән интервьюсында белдергәнчә, Казанга 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирү Республиканың Россия белән мөселман илләре арасында бәйләүче ролен раслый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии