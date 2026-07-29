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Татарстан Рәисе: Казан – ислам дөньясының мәдәни башкаласы

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов TV BRICS ка биргән интервьюсында белдергәнчә, Казанга 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы статусы бирү Республиканың Россия белән мөселман илләре арасында бәйләүче ролен раслый.

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