Концерт «Звуки вселенной: орган и гонги»

Фёдор Строганов и Николай Льговский откроют слушателям дверь в мир космической музыки. В программу концерта вошли сочинения Оливье Мессиана и Жана Лангле, а также саундтреки именитых композиторов к культовым научно-фантастическим кинокартинам.