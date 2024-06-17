Концерт «Звуки вселенной: орган и гонги»

Фёдор Строганов и Николай Льговский откроют слушателям дверь в мир космической музыки. В программу концерта вошли сочинения Оливье Мессиана и Жана Лангле, а также саундтреки именитых композиторов к культовым научно-фантастическим кинокартинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии