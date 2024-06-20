Добрый Мир
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Добрый Мир

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Почему западная пресса пишет, что Ким Чен Ын "странно выглядел" при подписании договора с Путиным?

© Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Вчера 43K прочитали Президент России Владимир Путин завершил свой визит в Пхеньян.

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Комментарии
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А
Александр
Растеряешься. Был один, а тут на пару. И не грозить, а делать. И за косой взгляд не расстреляешь. Вперед, и с улыбочкой! И чтоб для друга про запас.
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