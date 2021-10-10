РЕН ТВ Новости

194 468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Пчелкина
    Получается, даги у нас в РФ самое зверьё. За одну неделю столько наворотили!Школьники избили ...
  • Turanosaurus Rex
    Выпороть публично ублюдковТиктокеры заблоки...
  • валерий лисицын
    Бумажку конечно можно нарисовать любую, а вот что можно купить на эту сотняшку? Похоже скоро станет ничего, так же ка...Новые сторублевки...

Евгеника XXI века: как Ракова связана с экспериментами над школьниками

Евгеника XXI века: как Ракова связана с экспериментами над школьниками

Михаил Терещенко/ТАСС Как 38-летняя женщина, которая начинала свой жизненный путь в городке Горняк Алтайского края, за несколько лет вдруг перебралась в этот особняк, доросла до замминистра, а потом вице-президента крупного государственного банка и куратора цифровизации образования под руководством Германа Грефа?Как от человека, которого обвиняли в возведении незаконной пристройки к историческому зданию в Барнауле, возвысилась до личности государственного масштаба? Но это - неправильные вопросы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх