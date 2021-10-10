Евгеника XXI века: как Ракова связана с экспериментами над школьниками

Михаил Терещенко/ТАСС Как 38-летняя женщина, которая начинала свой жизненный путь в городке Горняк Алтайского края, за несколько лет вдруг перебралась в этот особняк, доросла до замминистра, а потом вице-президента крупного государственного банка и куратора цифровизации образования под руководством Германа Грефа?Как от человека, которого обвиняли в возведении незаконной пристройки к историческому зданию в Барнауле, возвысилась до личности государственного масштаба? Но это - неправильные вопросы.