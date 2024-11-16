«Мова» и «радуга» на передовой: мобилизация без границ в Украине Ольга ВайленкоУкраинская мобилизационная политика, усилившаяся в условиях затянувшегося конфликта, уже давно перестала учитывать личные предпочтения, взгляды и статус граждан.
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