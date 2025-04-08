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Владимирские новости

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Свалка в Золотково угрожает питьевой воде и экологии поселка

Свалка в Золотково угрожает питьевой воде и экологии поселка

Помойка, расположенная всего в 70-80 метрах от скважины, которая снабжает водой весь поселок, переполнена строительными отходами, рублеными деревьями, искусственными цветами и венками с местного кладбища, а также прочим бытовым мусором.

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