За неделю в сторону Московского региона летели 2730 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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