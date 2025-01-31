А ведь могли бы уже и поговорить

Мысли Бабы Яги У правительственного телефона в Белом доме нервно приплясывал «рыжий, честный, влюблённый»… Нет, я согласна: два последних эпитета тут лишние – но чего не скажешь, ради красного словца, согласитесь.
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