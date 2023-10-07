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Автоэксперт перечислил самые популярные китайские шины на российском рынке

Автоэксперт перечислил самые популярные китайские шины на российском рынке

Спустя полтора года после того, как западные производители покрышек свернули бизнес на территории России, к осени 2023 года на российском рынке стали уверенно доминировать шины отечественного и китайского производства.

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