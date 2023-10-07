Автоэксперт перечислил самые популярные китайские шины на российском рынке

Спустя полтора года после того, как западные производители покрышек свернули бизнес на территории России, к осени 2023 года на российском рынке стали уверенно доминировать шины отечественного и китайского производства.
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