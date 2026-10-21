© Aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетела в Сеул на операцию.