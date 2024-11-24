Репутация окажется под сомнением, если эти вещи увидят у вас в сумочке: указывают на низкий интеллект и недальновидность Ольга БезродняяНекоторые предметы в женской сумочке, по мнению психологов, могут намекать на уровень интеллекта их владелицы.