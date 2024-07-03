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«Мы бы тебя не спасли»: Таисия Повалий едва не умерла во время аборта

«Мы бы тебя не спасли»: Таисия Повалий едва не умерла во время аборта

Артистка Таисия Повалий призналась, что не была готова стать многодетной матерью. Однажды с помощью специальных уколов она избавилась от нежелательной беременности, что могло стать причиной ее внематочной беременности.

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