«Мы бы тебя не спасли»: Таисия Повалий едва не умерла во время аборта

Артистка Таисия Повалий призналась, что не была готова стать многодетной матерью. Однажды с помощью специальных уколов она избавилась от нежелательной беременности, что могло стать причиной ее внематочной беременности.
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