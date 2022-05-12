Дрэймонд Грин – о танце под кричалку болельщиков «Гризлис»: «Оценил энергию, которую они привнесли в игру»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему поддержал фирменное скандирование болельщиков «Гризлис» во время разгромного поражения в пятом матче серии плей-офф («-39»).

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