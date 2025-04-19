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Российская армия ведет успешное наступление на крупный узел обороны ВСУ

Российская армия ведет успешное наступление на крупный узел обороны ВСУ

Для ВСУ с недавних пор появилась еще одна проблемная точка на карте. Так, за последнее время российские подразделения существенно продвинулись между Дзержинской и Красноармейской агломерациями, фактически начав наступление а такой важный узел украинской обороны, как Константиновка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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