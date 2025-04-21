Минздрав аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови

Минздрав РФ аннулировал регистрацию двух препаратов для лечения рака крови, пишет «Ъ».Сообщается, что отозвана регистрация противоопухолевых препаратов «Ревлимид» и «Имновид», который используются в терапии пациентов с различными видами рака крови.
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