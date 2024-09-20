Война идет за честь и славу Летит над полем клин усталый В полях в низу идёт воина. Там бой смертельный, бой кровавый Ведет с фашистами страна.
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Война идет за честь и славу Летит над полем клин усталый В полях в низу идёт воина. Там бой смертельный, бой кровавый Ведет с фашистами страна.