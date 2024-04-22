Рубль укрепляется в пределах 0,1 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,20 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 93,20 рублей за доллар, 99,34 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,84 рублей за валютную пару CNY/RUB.