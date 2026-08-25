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Рөстәм Миңнеханов Биектау районындагы «Нурания» мәчетендә булды

Рөстәм Миңнеханов Биектау районындагы «Нурания» мәчетендә булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Биектау районына эш сәфәре кысаларында «Нурания мәчетендә булды. Монда аны Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов каршы алды.

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