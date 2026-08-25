Рөстәм Миңнеханов Биектау районындагы «Нурания» мәчетендә булды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Биектау районына эш сәфәре кысаларында «Нурания мәчетендә булды. Монда аны Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов каршы алды.
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