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Китай

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Фестиваль китайского языка и культуры состоялся в Национальной библиотеке Узбекистана

Ташкент, 3 октября /Синьхуа/ -- Центр народной дипломатии /ЦНД/ ШОС в Узбекистане и Узбекско-китайский институт имени Конфуция провели во вторник "Фестиваль китайского языка и культуры" в Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.

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