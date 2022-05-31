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МАРИЯ ЗАХАРОВА О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ЭЛИТ: "МОМЕНТ ИСТИНЫ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ"

МАРИЯ ЗАХАРОВА О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ ЭЛИТ: "МОМЕНТ ИСТИНЫ КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ"

ФОТО: THX4STOCK/SHUTTERSTOCK.COM Мария Захарова в эфире "Первого русского" откровенно говорила о главном – конфликте Запада с Россией, украинском кризисе, возможном ядерном ударе или, например, сути "наезда" бывшего "главного нанотехнолога".

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