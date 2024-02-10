Знаменитые фотографы, которых «отменили»

А вы знаете, что культура отмены коснулась и многих из современных культовых фотографов? Кого же отменили за последние годы? Дмитрий Исхаков Фотография Фотограф, преподаватель школы фотографии и coоснователь фотостудии BestMemories Первый у нас — Терри Ричардсон, известный своими провокационными и откровенно сексуальными снимками и стилем съемки «вспышка в лоб».