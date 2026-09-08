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На Алтае студент забрал деньги, выплаченные матери погибшего бойца СВО

На Алтае студент забрал деньги, выплаченные матери погибшего бойца СВО

По факту произошедшего возбудили уголовное дело В Алтайском крае суд отправил под стражу 20-летнего студента, которого подозревают в участии в мошеннической схеме в качестве курьера.

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