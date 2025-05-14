В Приморском крае разработан законопроект о квотировании рабочих мест для ветеранов СВО

Законопроект «О квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий» предполагает, что работодатели в регионе будут обязаны выделять определенную долю вакансий для этой категории граждан: 3% в организациях с численностью сотрудников от 35 до 100 человек и 5% в организациях с численностью более 100 человек, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ аппарата Законодательного Собрания Приморского края.