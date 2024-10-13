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Парламентская газета

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День 14 октября в истории

День 14 октября в истории

День работников заповедного дела в России. Неофициальный праздник людей, выбравших изучение и охрану природы делом своей жизни, был учрежден в 1999 году на Всероссийском семинаре-совещании директоров государственных заповедников, которое проходило во Владивостоке.

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