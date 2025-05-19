В ХАМАС опровергли сообщения о готовности освободить до девяти заложников

Палестинское движение ХАМАС опровергло данные о том, что оно согласилось освободить от семи до девяти заложников, удерживаемых радикалами в Газе в обмен на перемирие с израильской стороной и освобождение группы палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.