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“Старость или болезнь”, – несчастный вид Малахова в парике встревожил народ

“Старость или болезнь”, – несчастный вид Малахова в парике встревожил народ

Андрей Малахов Варвара ПоплавокВнешний вид Андрея Малахова в очередной раз ужаснул поклонников. Скандальный телеведущий из-за болезни вынужден носить парик, а его облик вызывает всеобщее волнение.

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