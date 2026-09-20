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Царьград

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На заводе Царукяна логотип «Мульти Груп» заменили гербом Армении

На заводе Царукяна логотип «Мульти Груп» заменили гербом Армении

Управляющий цементного завода «Араратцемент» Давид Геворкян разместил в социальной сети видеозапись, на которой запечатлён демонтаж логотипа концерна «Мульти Груп» с металлической конструкции, установленной у главного входа на предприятие.

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