В Иванове прокуратура помогла 17-летнему повару получить долг по зарплате в 55 тысяч

Прокуратура Октябрьского района Иванова через суд помогла 17-летнему повару ресторана получить более 55 тысяч рублей задолженности по зарплатеПрокуратура Октябрьского района Иванова через суд защитила трудовые права бывшего работника заведения общественного питания.
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