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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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16 августа в народном календаре Антонов день или Антон Вихровей

16 августа в народном календаре Антонов день или Антон Вихровей. Да-да, ветра играют особую роль, а еще под запретом чистота.

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