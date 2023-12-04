Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вера Ванидовская
    Нам нужны деньги. , валюта для приобретения многих вещей в обход санкций.Америка давно про...
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  • Авас Анекак
    дрыстун вы батенька мы же с хохлами воюем  как со своим менталитетом"От русских ждем ...

«Здесь я никто», – плач иноагента

«Здесь я никто», – плач иноагента

Политнавигатор Беглый оппозиционер экс-депутат Госдумы РФ, иноагент Дмитрий Гудков разразился жалобной исповедью, когда его попросили прокомментировать желание скандального рэпера и тоже иноагента Моргенштерна вернуться в Россию.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Какая это оппозиция ?  Это срань ...!!!    Шавки простутитки  для лизания задниц своим импортным хозяевам !
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14 час.
Нургуль Калыгулова
ВОТ И СИДИТЕ ТАМ КУДА УЕХАЛИ..
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13 час.
фарид сабиров
Докукарекались петушары вот жуйте теперь сопли . Пока они здесь дерьмом исходили западенцы их боготворили , а там они и даром не нужны не то что их кормить. Теперь флаг в руки барабан на шею и с песней по жизни , есть конечно вопрос КУДА . На помойку
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13 час.

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