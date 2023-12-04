«Здесь я никто», – плач иноагента

фарид сабиров

Докукарекались петушары вот жуйте теперь сопли . Пока они здесь дерьмом исходили западенцы их боготворили , а там они и даром не нужны не то что их кормить. Теперь флаг в руки барабан на шею и с песней по жизни , есть конечно вопрос КУДА . На помойку