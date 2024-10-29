Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Великое сырное ограбление: в краже 22 тонн сыра марки Чеддар подозревают русских

Великое сырное ограбление: в краже 22 тонн сыра марки Чеддар подозревают русских

Владельцы молочной фермы в Лондоне, ограбленные на 22 тонны чеддера, что, комментируя в Instagram, звезда шеф-повар Джейми Оливер назвал «Великим сырным ограблением», задаются вопросом, кто может быть виновником, хотя некоторые указывают на Россию как возможного виновника.

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