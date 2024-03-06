«Филадельфия» продлила контракт с Силером на 4 года. Кэпхит – 2,7 млн долларов

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Зарплата – 2,7 млн долларов в год в среднем. В нынешнем сезоне НХЛ 30-летний Ник Силер провел 63 игры в регулярном чемпионате и набрал 12 (1+11) баллов при показателе полезности «плюс 15».