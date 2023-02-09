Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Василий Пономарев: «Многие североамериканские ребята сейчас знают, что такое «Торпедо»

Василий Пономарев сообщил, что за «Торпедо» следят в Северной Америке. — У тебя в сборной сложились теплые отношения с Игорем Ларионовым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх