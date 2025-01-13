JТН: воздействие красным светом снижает риск тромбоза, подавляя воспаление

Исследователи из Питтсбургского университета выявили, что воздействие длинноволнового красного света может существенно снизить риск образования тромбов, которые приводят к инфарктам, инсультам и другим опасным состояниям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии