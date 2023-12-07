Комиссия Литвы проверит обстоятельства получения гражданства детьми Абрамовича

Глава Министерства иностранных дел Литвы Агне Билотайте сформировала специальную комиссию для оценки обстоятельств, при которых дети российского олигарха Романа Абрамовича приобрели литовское гражданство .
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