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Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Жирорастворитель для очищения кухонных фасадов

Кухонные фасады бывает не так просто очистить от жира, грязи и налёта. Одна простая, но удивительно эффективная смесь поможет вам навести идеальный порядок за считанные минуты! Средство состоит всего из двух компонентов: спиртовой и мыльной основы.

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