Макет вместо пушки: странный Т-64 заметили в рядах ВСУ

В социальных сетях появилось фотография странного украинского танка Т-64А. Если приглядеться, то видно, что у этого "шестьдесят четвертого" нет амбразуры орудия, а оно само выглядит необычно - тоньше, чем штатная 125-мм пушка.
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