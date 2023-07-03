Военное обозрение

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Евродепутат от Польши: Всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву призывают его заключить соглашение с Москвой

Евродепутат от Польши: Всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву призывают его заключить соглашение с Москвой

Многие страны хотят наладить отношения с Россией, так как она им нужна, и поэтому они всё больше стремятся к тому, чтобы Киев пошел на заключение соглашения с Москвой.

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