Тренер "Локомотива" Галактионов назвал Батракова одним из ключевых игроков клуба

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после первого матча плей-офф Кубка России против "Динамо" заявил, что полузащитник Алексей Батраков стал одним из лидеров клуба во многом благодаря действиям партнеров.
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