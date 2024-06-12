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Воронежские новости

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В 2024 году ожидается значительный рост розничных вкладов воронежцев

В 2024 году ожидается значительный рост розничных вкладов воронежцев

Также наблюдается стабильный интерес во всех регионах России ко вкладам для накопления.В 2024 году ожидается значительный рост рынка вкладов у жителей всех регионов России, который превысит 24% и установит новый рекорд, превзойдя показатели прошлого года.

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